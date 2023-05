Alluvione Ravenna, il centro di Lugo completamente allagato

Strade completamente allagate, macchine travolte dall'acqua e negozi chiusi: il centro di Lugo di Romagna, il comune dell'Emilia Romagna che si trova in provincia di Ravenna, in queste ore sta combattendo contro l'emergenza causata dall'alluvione che ha colpito la regione. La cittadina è stata interessata dalle esondazioni dei fiumi Senio e Santerno, tra i 23 corsi d'acqua che a causa del maltempo sono straripati. Come si può vedere nelle foto, l'acqua ha raggiunto anche la Rocca Estense. Il comune di Lugo sorge a pochi chilometri da Imola e da Castel Bolognese, alcune delle zone che più di tutte stanno facendo i conti con l'emergenza causata dall'alluvione. Nel centro della città l'acqua ha raggiunto anche livelli di un metro di altezza. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).