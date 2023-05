Kiev: abbattuti tutti i droni lanciati sulla capitale

Le forze ucraine hanno distrutto la notte scorsa tutti i droni lanciati dalla Russia contro Kiev: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare della capitale, Serhiy Popko, come riporta Ukrinform. "Tutti gli obiettivi aerei rilevati sono stati distrutti dalle forze e dai mezzi della nostra difesa aerea. I colpi su Kiev sono stati evitati!", ha scritto Popko. Come riportato in precedenza, detriti di droni hanno provocato un incendio sul tetto di un edificio durante l'attacco.