Stanza segreta in un videogame mostra ai russi la verità sull’Ucraina

Il quotidiano finlandese Helsingin Sanomat - una delle numerose testate internazionali non più accessibili ai cittadini russi a causa delle molte leggi che hanno limitato la libertà di stampa - ha creato una secret room all'interno di Counter-Strike, un videogame molto popolare e soprattutto ancora disponibile online in Russia. Il giocatore che vi accede trova informazioni sugli obiettivi civili colpiti in Ucraina, sul massacro di Bucha e sul numero di russi morti dall'inizio del conflitto

È ormai noto che dopo lo scoppio della guerra in Ucraina la Duma abbia approvato diverse leggi per limitare la libertà di stampa in Russia che, se violate, possono portare a pene detentive fino a 15 anni di carcere. Quasi tutti i media indipendenti nel Paese sono stati chiusi o hanno sospeso le attività e Mosca ha vietato ai cittadini di accedere ai social come Instagram, Facebook e Twitter e ai siti di molti media internazionali. Per tutti questi motivi la maggior parte dei russi non sa cosa stia accadendo realmente in Ucraina. Fra le testate internazionali non più accessibili in Russia c'è anche il quotidiano finlandese Helsingin Sanomat, che ha quindi deciso di provare a raggiungere i cittadini russi creando una stanza segreta all'interno del videogioco Counter-Strike, ancora accessibile online (LO SPECIALE SULLA GUERRA IN UCRAINA).

Cos'è Counter-Strike Counter-Strike è un videogame "sparatutto" online in prima persona, ovvero in cui il giocatore vede l'ambiente di gioco attraverso gli occhi del proprio avatar. È uno dei più famosi del mondo ed è molto diffuso in Russia - spiega Helsingin Sanomat -, specialmente a San Pietroburgo e Mosca: ci giocano circa 4 milioni di russi, per la maggior parte giovani uomini. La struttura del gioco non è complessa: ci sono due squadre, i terroristi e i counter terrorists, ogni round dura due minuti poi i giocatori si scambiano i ruoli finché non viene decretato il vincitore.

La stanza segreta di Helsingin Sanomat Come spiega Helsingin Sanomat, l'ambiente di gioco di Counter-Strike è chiamato mappa: quando si inizia si sceglie una mappa fra quelle esistenti, oppure se ne possono creare di personalizzate. Ed è all'interno delle mappe che si può fare quello che ha deciso di realizzare il quotidiano finlandese, ovvero creare una stanza segreta. Helsingin Sanomat ha chiesto a due disegnatori di costruire una mappa che ricreasse una città slava, all'interno della quale posizionare la secret room raggiungibile solo dopo che il proprio personaggio è morto, perché è in quel momento che l'avatar per qualche momento può volare o attraversare i muri.

Dov’è la stanza segreta e cosa c’è dentro La stanza è nascosta vicino a un monumento di fiamma eterna, molto comune nelle città russe e ucraine perché è un memoriale della Seconda Guerra Mondiale. “Nella mappa Counter-Strike di Helsingin Sanomat, la fiamma ha un motivo diverso - precisa il quotidiano - I villaggi ucraini e russi sono abbastanza simili. Lo scopo è far vedere ai russi che i terrori della guerra si stanno verificando in luoghi che sembrano loro molto familiari”. Sopra la porta della secret room c’è una luce, poi delle scale che conducono al sotterraneo: “Innanzitutto, il giocatore vede un muro con un titolo. Accanto al titolo c'è una mappa che mostra quanti obiettivi civili in Ucraina sono stati colpiti dai russi - spiega Helsingin Sanomat - Un'altra parete mostra una notizia sul massacro di Bucha. Quando il giocatore si avvicina alle immagini, sente una voce fuori campo russa alla radio che dice loro di cosa parlano le immagini: civili ucraini assassinati dai soldati russi”. Non solo: “Un'altra notizia riguarda un uomo ucraino di nome Yuriy Glodan. È uscito per fare la spesa, e intanto un missile russo ha ucciso la sua famiglia. La giornalista di Helsingin Sanomat Katriina Pajari e il fotografo Rio Gandara hanno incontrato Glodan a Odessa nel maggio 2022. La storia della famiglia Glodan non è mai stata raccontata ai russi”. Infine anche informazioni sulle vittime russe del conflitto: nonostante le stime siano molto variabili a causa delle notizie poco trasparenti, il numero inserito da Helsingin Sanomat nella secret room è 70mila. leggi anche Premio Pulitzer ai reporter ucraini dell'Ap a Mariupol

Un'immagine della stanza segreta - Helsingin Sanomat