Guerra e ricorstruzione, il racconto del sindaco di Mykolaiv. VIDEO

A oltre 400 giorni dall'inizio della guerra in Ucraina, mentre la violenza del conflitto sul campo non accenna a diminuire, il governo di Kiev pensa già alla ricostruzione. Non solo della capitale ma di moltissime città duramente colpite dagli attacchi russi. Con il sostegno dell'UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) già un anno fa è stata istituita una task force per pensare e organizzare approcci innovativi per ricostruire le città colpite. Perchè se immaginare lo scenario postbellico è difficile, lo è ancora di più in una situazione mutevole e incerta come quella di un conflitto ancora in corso (GUERRA IN UCRAINA, LIVEBLOG - SPECIALE)