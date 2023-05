E' un reporter 32enne dell'agenzia francese Afp caduto sotto le bombe russe in un attacco missilistico in Ucraina. "L'Occidente ci fa la guerra ma vinceremo noi", afferma intanto Putin dalla piazza Rossa a Mosca. La presidente della Commissione europea von der Leyen in visita a Kiev rassicura Zelensky sull'invio di munizioni. Oggi nuovo vertice Nato