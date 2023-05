Droni sul Cremlino, cosa sappiamo del presunto attentato a Putin

9/10 ©Ansa

Dal Gruppo Wagner, i mercenari russi (o filorussi) che combattono anche sul suolo ucraino vicino a Mosca, arriva invece un no comment. “Non posso commentare in alcun modo questo fenomeno. Forse è stato un fulmine”, ha scritto il capo Yevgeny Prigozhin sul suo canale Telegram. I mercenari sembrano più concentrati su quello che succede sul campo di battaglia: “La cosa principale per me è ottenere le munizioni per avanzare a Bakhmut. E la seconda cosa è che i fianchi dell'esercito non vengano danneggiati", ha detto sempre Prigozhin