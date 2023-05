Ucraina: bombe russe sul Donetsk, 2 feriti

Due persone sono rimaste ferite nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale, in seguito ai bombardamenti russi la notte scorsa: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Pavel Kirilenko, come riportano i media ucraini. I feriti, ha precisato Kirilenko, sono stati segnalati a Kramatorsk e Siversk. In particolare, a Kramatorsk è stata danneggiata anche una scuola. Da parte sua, il sindaco della città, Alexander Goncharenko, ha affermato che oltre alla scuola sono stati danneggiati 14 condominii, un ospedale e un centro di riabilitazione per bambini.