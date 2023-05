Rientrato in Italia Zunino, il giornalista rimasto ferito in Ucraina

È atterrato all'aeroporto di Fiumicino con un volo proveniente da Chisinau, in Moldavia. "Ringrazio i medici ucraini che mi hanno curato, il ministero degli Esteri che mi ha assistito e tutta la redazione di Repubblica, a cominciare dal direttore Maurizio Molinari, che mi sono stati molto vicini in questi giorni difficili", ha detto il reporter

Corrado Zunino, giornalista de La Repubblica inviato in Ucraina, è rientrato in Italia. Il reporter di guerra è atterrato all'aeroporto di Fiumicino con un volo proveniente da Chisinau, in Moldavia. Il 26 aprile era rimasto ferito nei pressi del ponte Antonovsky, a Kherson, da colpi di arma da fuoco sparati dai cecchini russi che hanno ucciso il suo collaboratore, il fixer Bogdan Bitik (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA GUERRA IN UCRAINA).