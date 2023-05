Nella notte un attacco ucraino nella regione russa di Bryansk ha colpito il villaggio di Suzemka: nel bombardamento sono morte almeno due persone. A riferirlo è il governatore Alexander Bogomaz citato dall'agenzia di stampa ufficiale Tass.

"La prossima settimana sarà molto importante dal punto di vista della nostra lotta per la giustizia, per punire lo stato terrorista e tutti i suoi criminali di guerra. Stiamo lavorando per creare un tribunale per il crimine di aggressione russa", ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sottolineando che bisogna "accelerare la sconfitta dello stato terrorista". La Crimea brucia come "punizione di Dio dopo la strage di Uman". Nelle ultime 24 ore, le forze russe hanno attaccato nove delle 25 regioni ucraine, provocando la morte di un civile e il ferimento di altri due. Lo rendono noto i governatori regionali, secondo quanto scrive Kyiv Independent. Le regioni colpite sono quelle di Sumy, Chernihiv, Kharkiv, Kherson, Mykolaiv, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Luhansk e Donetsk.

Il presidente ucraino Zelensky ha parlato al telefono con il collega francese Macron, informandolo della situazione al fronte e delle prospettive dell'attesa controffensiva di primavera. Il presidente ucraino ha informato "dettagliatamente" Macron "della situazione al fronte e dei possibili sviluppi in maggio giugno. Il capo di Stato ha enfatizzato le necessità prioritarie delle forze di difesa ucraine".

E' aumentato a 477 il numero di bambini che hanno perso la vita nei bombardamenti russi in Ucraina, rende noto la Procura generale di Kiev, come riporta Ukrinform.