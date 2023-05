Ucraina, Ue approva piano da 1 mld di euro per fornire armi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

Le forze armate ucraine saranno sostenute da “munizioni e missili” finanziate con un miliardo di euro proveniente dall'Epf, il Fondo europeo per la pace (GUERRA IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Ad annunciare la decisione ufficiale è stata la presidenza di turno svedese, che ha fatto sapere come gli ambasciatori dei 27 Stati membri abbiano dato il via libera alla misura. Si tratta di quello che viene chiamato come “secondo pilastro” del piano munizioni europeo, che prevede acquisti congiunti attraverso l'Agenzia per la Difesa (Eda) - oppure un consorzio di Paesi membri - sia per le esigenze degli Stati membri sia per le forniture a Kiev. Il miliardo di euro dell'Epf va però soltanto alle munizioni che saranno fornite all'Ucraina.