Kiev fa sapere che forze di difesa ucraine hanno liberato più di due chilometri di territorio vicino a Bakhmut e continuano ad avanzare. "Ci riprenderemo tutto", assicura Zelensky. Putin avvia le procedure per uscire dal Trattato sulle armi convenzionali in Europa. In Svezia oggi riunione Ue dei ministeri degli Esteri. Mattarella è in visita ufficiale in Norvegia. "L'Ue deve mettere più soldi per la guerra in Ucraina", afferma Trump.