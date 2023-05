2/8 ©Ansa

Soldin, come riferisce l'Unesco, è il dodicesimo giornalista ucciso in Ucraina dall'inizio della guerra. Ha seguito il conflitto in Ucraina per la France-Presse fin dall'inizio della guerra. Secondo quanto riferito, è stato ucciso in un attacco missilistico ieri a Chasiv Yar, vicino a Bakhmut, dove si trovava insieme a soldati ucraini

Il racconto del sindaco di Mykolaiv