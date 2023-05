Il presidente ucraino, all'interno di una serie di visite in Paesi Ue, nei prossimi giorni potrebbe ipotizzare una visita lampo nella Capitale italiana per incontrare il Papa, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e forse anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Zelensky è stato a Helsinki, in Finlandia, e all'Aia, nei Paesi Bassi e nei prossimi giorni sarà prima a Berlino per incontrare il cancelliere Scholz e il presidente Steinmeier. Zelensky ha affermato che l'Ucraina ha bisogno di più tempo per lanciare una controffensiva contro la Russia, poiché l'esercito ha ancora bisogno degli aiuti occidentali promessi. Il capo della milizia Wagner, Yevgueni Prigozhin: "Si tratta di uno stratagemma di Zelensky: la controffensiva è già pienamente in corso" ha detto in un audio pubblicato su Telegram. La Gran Bretagna ha consegnato missili da crociera a lungo raggio Storm Shadow all'Ucraina in vista della prevista controffensiva.

