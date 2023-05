9/13 ©Ansa

L’urgenza del piano di produzione di armi è ben rappresentata dalla sigla con cui la Commissione Ue ha voluto chiamare la proposta di legge che ha poi sottoposto agli altri organi comunitari: ‘Asap’. Il messaggio è duplice. La sigla, in inglese, significa ‘As soon as possible’: ‘Il prima possibile’. Ma sta anche per 'Act in support of ammunition production', letteralmente ‘Legge a supporto della produzione di munizioni’