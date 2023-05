Giornata Europa, Von der Leyen a Kiev: "Qui vengono difesi valori Ue"

Mondo

La Russia si prepara alla parata per il Giorno della Vittoria

C'è tensione per la tenuta della sicurezza in occasione delle celebrazioni per ricordare la sconfitta della Germania nazista. L'evento, da sempre strumento di propaganda per Putin, quest'anno è stato annullato in decine di città. Nella Capitale non si terrà la marcia del Reggimento Immortale. I recenti eventi - il presunto attacco con droni su cui ancora restano diverse ombre e l'attentato allo scrittore Prilepin - hanno alzato le preoccupazioni

C’è tensione in Russia per la tradizionale parata del 9 maggio. Domani si celebra il Giorno della Vittoria, in ricordo della sconfitta della Germania nazista e la fine della Seconda guerra mondiale. Ma gli eventi più recenti – dall’attacco con droni sventato al Cremlino all’attentato allo scrittore nazionalista Zakhar Prilepin – stanno facendo crescere la preoccupazione che possa succedere qualcosa proprio durante i festeggiamenti. In foto: i preparativi per la parata, Mosca

L’evento, per Putin, è da sempre occasione di propaganda e di promozione dei valori nazionalisti e dello spirito di sacrificio delle forze armate russe. Lo è ancora di più adesso, mentre la guerra in Ucraina – a quasi 15 mesi dall’inizio dell’invasione - continua ad andare avanti senza le grandi vittorie che Mosca sperava di ottenere