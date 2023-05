La Russia si prepara alla parata per il Giorno della Vittoria

C'è tensione per la tenuta della sicurezza in occasione delle celebrazioni per ricordare la sconfitta della Germania nazista. L'evento, da sempre strumento di propaganda per Putin, quest'anno è stato annullato in decine di città. Nella Capitale, assicurano i piani alti del Cremlino, tutto andrà come previsto. Ma i recenti eventi - l'attacco con droni su cui ancora restano diverse ombre e l'attentato allo scrittore Prilepin - hanno alzato le preoccupazioni