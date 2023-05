Russia, attentato a scrittore nazionalista Prilepin: cosa sappiamo

2/16 ©IPA/Fotogramma

Poche ore dopo gli inquirenti hanno annunciato che un uomo, fermato subito dopo l'attacco, ha confessato di esserne l'autore e di avere operato su istruzioni dei servizi segreti di Kiev. Il sospetto, identificato come Alexander Permyakov (nella foto), avrebbe confessato di aver piazzato un ordigno sulla strada che l'auto di Prilepin doveva percorrere in un villaggio circa 400 chilometri ad est di Mosca, e l'ha fatto saltare in aria con un congegno a distanza al passaggio dell’auto. Il reato per cui si indaga è quello di "terrorismo"

