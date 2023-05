8/10 ©IPA/Fotogramma

Per l’ Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera, Josep Borrell, "l'Ucraina non ha ancora vinto, ma per la Russia è chiaramente una sconfitta militare. Sul terreno, la Russia continua a bombardare ogni giorno", ma "l'esercito russo è stato sconfitto", sottolinea il capo della diplomazia Ue. "Hanno provato a prendere Kiev in un paio di settimane, ma hanno fallito, sono stati respinti. Non sono stati in grado di prendere Bakhmut. È una guerra sanguinosa ma la Russia ha perso questa guerra", aggiunge Borrell