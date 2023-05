1/6 ©Ansa

Continua l’emergenza in Emilia Romagna a causa del maltempo. In totale su tutta la provincia di Ravenna sono state evacuate in via precauzionale oltre 27.000 persone. Nella sola Ravenna gli evacuati sono stati più di 20.000; sfollati anche a Faenza e Bagnacavallo. La Prefettura ha fatto sapere che si è lavorato molto sul ripristino dei servizi pubblici essenziali come l'acqua potabile tramite autobotti. Analogo sforzo è stato fatto per l'elettricità e si è proceduto al ripristino delle linee telefoniche

Emilia Romagna, le case allagate nel Ravennate