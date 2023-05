Identificata la 14esima vittima

È stato identificato il corpo ritrovato ieri mattina in via della Valle a Faenza: si tratta di Giordano Feletti, 79enne del posto. Secondo il bilancio ufficiale, è il sesto morto accertato per il maltempo nel Ravennate e il quattordicesimo in Emilia-Romagna. A lanciare l'allarme erano stati alcuni residenti, dopo essere tornati nelle loro case quando le acque hanno iniziato a ritirarsi: la salma galleggiava in giardino ricoperta di fango. La zona si trova in un'area depressa della città romagnola che si era riempita d'acqua: l'uomo viveva in un piano rialzato e non si capisce come mai si trovasse a livello del terreno.