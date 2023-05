Maltempo Emilia-Romagna, come aiutare le zone colpite dall'alluvione

Sono circa 13mila le persone che si sono viste costrette a lasciare le loro case a causa dell’alluvione che ha dato origine ad abbondanti piogge iniziate martedì, in Emilia-Romagna. Sono attualmente nove le persone che sono morte e ci sono molte persone disperse, non si sa con precisione quante. L’allerta rossa per molti territori dell’Emilia-Romagna e per alcune zone delle Marche è stata diramata dalla Protezione Civile anche per giovedì, ma non è ancora stata avviata una raccolta fondi dedicata all’alluvione. Chi vuole dare un sostegno economico alle zone colpite e contribuire ai soccorsi al momento può farlo con le raccolte fondi dei comuni o delle province. Già dopo la prima alluvione di due settimane fa, la provincia di Modena aveva avviato una raccolta fondi: per contribuire si può fare un bonifico e inserire come causale “alluvione Emilia-Romagna”. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).