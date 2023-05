Migliaia di evacuati

L'allerta rossa era stata diramata da giorni e la perturbazione era attesa: le aree più a rischio sono state fatte evacuare, le persone invitate a salire ai piani alti delle case. Migliaia di persone hanno lasciato le abitazioni. In alcune aree è caduto in 36 ore più del doppio dell'acqua che di solito fa in media nel mese di maggio. L’emergenza non è finita: anche per oggi è in vigore su tutta l'area l'allerta rossa, anche perché il livello di quasi tutti i fiumi continua ad essere sopra la soglia d'emergenza e sono previste nuove piene. Per la giornata di giovedì 18, fra Cesena e Bologna, le scuole restano chiuse e potrebbero esserci disagi negli spostamenti.