7/8 Foto Davide Bacchiega, direttore dell'azienda agricola Benfenati di Lugo

"Il problema è che mancano i mezzi di trasporto in grado di spostare i nostri capi", lamenta Bacchiega che rinnova l'appello a tutti i trasportatori. "Dobbiamo trovare al più presto camion per portare in salvo i maiali. Chi volesse darci una mano può contattarmi".