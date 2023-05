Alluvione Emilia Romagna, danni all'agricoltura per oltre 1,5 miliardi

In crisi non solo chi è a contatto quotidiano con la terra ma anche parte della catena industriale che trasforma frutta e ortaggi, un settore fiore all’occhiello del nostro Paese . Nell’intera Emilia-Romagna ci sono oltre 50mila aziende nel settore agricolo, con un fatturato che supera i cinque miliardi l’anno e dà impiego a più di 65mila persone.

Bisognerà aspettare che l’acqua si ritiri per avere un quadro più preciso, ma c’è già chi, tra i produttori, prevede una batosta di almeno un miliardo e mezzo di euro, considerando solo le aree di Forlì, Cesena e Rimini. La pioggia, caduta sul terreno già impregnato dalle precipitazioni di qualche settimana fa, distrugge le radici delle piante, compromettendo non solo molti raccolti di quest’anno ma anche i futuri.

Il governo prepara i primi aiuti

Lavoratori per i quali c’è preoccupazione, coi sindacati che chiedono misure urgenti così come le aziende, che auspicano iter rapidi come nel 2012 quando il terremoto colpì la Regione. Sul tavolo del governo, la sospensione del pagamento di una serie di tasse e contributi, ammortizzatori sociali e venti milioni di euro. Queste le primissime esigenze, per il resto bisognerà aspettare che a Roma si decida in concreto quanto stanziare per riemergere dall’alluvione.