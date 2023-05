L'esecutivo lavora per approvare al più presto un pacchetto di aiuti per la regione flagellata dal maltempo. Si parla in tutto di 30 milioni di euro e di diverse agevolazioni: stop agli adempimenti tributari, differimento delle rate dei mutui e ammortizzatori sociali per gli agricoltori. Il ministro Pichetto: "Verrà deliberato stato di calamità" per territori più colpiti

L'emergenza maltempo in Emilia-Romagna sta per arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri: il governo lavora a un decreto legge per attuare provvedimenti immediati in aiuto della regione flagellata dalle alluvioni degli ultimi giorni. Si parla in tutto di 30 milioni di euro e di diverse agevolazioni, dallo stop agli adempimenti tributari al differimento delle rate dei mutui e ad ammortizzatori sociali per gli agricoltori. Non solo: "Verrà deliberato lo stato di calamità" per i territori più colpiti, ha fatto sapere il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, a Radio anch'io su Rai Radio 1. Il testo sarà con molta probabilità esaminato già nella prima data utile, martedì 23 maggio. La premier Giorgia Meloni, in viaggio per il G7 in Giappone, si è collegata in video dall'Alaska e ha seguito il comitato operativo della Protezione Civile che si è tenuto ieri, per fare il punto della situazione con il ministro Musumeci. "Il governo c'è, al fianco delle popolazioni colpite e delle istituzioni sul territorio", ha detto come prima cosa. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha fatto sapere intanto che il coordinamento dei dicasteri possibilmente coinvolti per la stesura del decreto legge è già iniziato. Anche se, avverte, "è chiaro che un bilancio degli interventi da finanziare si potrà fare solo a emergenza superata".