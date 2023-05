Alluvione in Emilia-Romagna, chi erano le vittime

Da un primo bilancio si evince che sono otto i morti accertati a causa dell’ondata di maltempo che ha colpito la regione. Ecco cosa sappiamo su di loro ascolta articolo Condividi

Secondo quanto ha dichiarato il governatore della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, sono al momento otto le vittime accertate dell’alluvione in Emilia-Romagna. Vista la criticità della situazione, con i Vigili del Fuoco in allerta sul territorio regionale, il bilancio è ancora provvisorio. Soltanto di alcuni morti si conosce già l'identità. Come fa sapere la prefettura di Forlì-Cesena tre vittime sono state registrate a Forlì, una a Ronta di Cesena, una a Montiano e un'altra a Cesenatico (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE DI SKY TG24).

Ronta di Cesena e Cesenatico A Ronta di Cesena Sauro Manuzzi e Palma Maraldi erano sulla via Boscone quando l’acqua li ha travolti. I due coniugi, 70 lui e sopra i 60 lei, erano titolari di un’impresa agricola apprezzata soprattutto per le erbe aromatiche, come scrive il Corriere della Sera. I due erano usciti di casa alle 22 di ieri sera, probabilmente per constatare le condizioni dell’azienda, quando sono stati travolti da un’ondata di piena, proveniente dal fiume Savio. Il corpo dell'uomo è stato trovato nella notte, mentre quello della donna solo questa mattina, sulla spiaggia di Zadina di Cesenatico, dopo essere stato trascinato per 20 chilometri. vedi anche Cosa fare in caso di alluvione, i consigli della Protezione Civile

A Forlì Un’altra vittima è stata registrata a Forlì, dove un uomo è annegato nella sua abitazione dopo l’esondazione del fiume Montone. L’anziano viveva in una casa di campagna con la moglie. Lui è rimasto al piano inferiore dell’abitazione mentre la consorte è riuscita a salire al piano più alto. Soltanto dopo alcune ricerche è stato possibile ritrovare il corpo dell’uomo. Sempre a Forlì sono stati ritrovati dai sommozzatori dei carabinieri due corpi privi di vita, un uomo e una donna, nel quartiere Cava in via Padelli. Le due persone risultavano tra i dispersi segnalati nelle scorse ore per il maltempo che ha colpito la zona. leggi anche Meteo, le immagini dell’alluvione in Emilia-Romagna. VIDEO

A Montiano A Montiano, in provincia di Cesena, un uomo è morto a causa di un 'costone' franato da una collina allentata dal maltempo e caduto nel giardino della sua casa. Ciò che si sa è che l'uomo - presumibilmente di mezza età - si trovava fuori dall'abitazione insieme alla moglie quando, a metà mattinata, è stato colpito dallo smottamento. leggi anche Maltempo nelle Marche, allerta alluvione a Senigallia