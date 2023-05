Maltempo nelle Marche, allerta alluvione a Senigallia

Il sindaco Olivetti: "L'allerta meteo non è ancora superata"

Disagi sulla strada provinciale Arceviese, tra Borgo Passera e il Vallone, per la presenza di fango sulla carreggiata. Restano chiuse strade e sottopassi nella frazione di Cesano, a Senigallia. L’allerta meteo non è ancora superata, fa sapere in sindaco di Senigallia Massimo Olivetti che invita i cittadini a prestare la massima attenzione alle comunicazioni diramate dai canali ufficiali del Comune. Poi aggiorna la situazione maltempo su Facebook: "Il sottopasso fra Marzocca e Senigallia, ex 182, è chiuso in entrata. Strada della Passera ancora chiusa per frana. C'è una frana su strada di Via Fontenuovo pertanto la strada non é al momento percorribile. SS. Adriatica nord completamente riaperta alla viabilità".