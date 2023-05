4/10 ©Ansa

“Nelle prossime ore pioverà in modo incessante in Emilia-Romagna, come avvenuto a inizio mese. Sono previste precipitazioni simili per persistenza ed intensità”, dice Tedici. Ma il quadro potrebbe anche complicarsi. In foto: Rimini, 16 maggio 2023

GUARDA IL VIDEO: Maltempo Emilia, la frana a Monterenzio (Bologna)