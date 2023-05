Maltempo, allerta rossa in Emilia-Romagna, arancione in tre regioni

L’Italia è nel pieno della tempesta Minerva: l’ondata durerà almeno fino alla fine della settimana. Per la giornata di oggi, martedì 16 maggio, diramata allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico in Emilia Romagna. Scuole chiuse a Ravenna e Bologna. Rischio arancione nelle Marche, in Sicilia e in Campania. Gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto

L’ondata di maltempo che sta colpendo alcune zone dell’Italia negli ultimi giorni prosegue anche nella giornata di oggi, martedì 16 maggio ( LE PREVISIONI METEO ). Secondo gli esperti la cosiddetta “tempesta Minerva” è destinata a non attenuarsi almeno fino alla fine della settimana. Per questo, è stata diramata un’allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico in Emilia Romagna fino a mezzanotte. E le scuole oggi rimangono chiuse da Ravenna a Bologna. Invece il livello di rischio arancione riguarda Marche, Sicilia e Campania. Altre 10 regioni italiane sono interessate da un’allerta gialla: si tratta di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto. Ieri la prima ad essere stata colpita da questa perturbazione è stata la Sicilia, dove le scuole sono rimaste chiuse a Palermo dopo una notte di pioggia che ha causato anche disagi alla circolazione ferroviaria.

La situazione in Emilia-Romagna

Le previsioni indicano che pioggia e maltempo non lasceranno il nostro Paese ancora per diversi giorni almeno. L’Emilia Romagna, già reduce da una conta dei danni di un miliardo di euro per le inondazioni di inizio mese, teme questa nuova ondata con il bollino rosso. Come detto, a Ravenna e nell’area metropolitana di Bologna le scuole non aprono oggi. L’allerta rossa riguarda una buona parte del territorio regionale, per rischio esondazioni e smottamenti. Occhi puntati su Romagna, Bolognese, pianura modenese, le zone collinari e montane dell'Emilia centrale. Il mare mosso nelle zone costiere potrebbe ostacolare il deflusso delle piene di fiumi e torrenti. Il cumulo di acqua nelle 48 ore potrebbe raggiungere il valore complessivo di 150 millimetri di pioggia. Le precipitazioni continueranno fino a mercoledì.

Ravenna sotto osservazione

A Ravenna, oltre alle scuole di ogni ordine e grado, chiusi anche i centri di formazione professionale, i centri di aggregazione giovanile, i centri diurni per anziani e disabili e i centri socio-occupazionali. Chiusi tutti i passaggi che portano al mare. Il Comune romagnolo invita gli abitanti "ad evitare il più possibile gli spostamenti non necessari; a prestare la massima attenzione ai livelli dei fiumi; a stare lontani dalle zone allagabili e dalle spiagge; a non accedere agli argini e ai capanni; a non accedere ai sottopassi se allagati e, in caso di allagamenti, a non accedere a locali interrati e recarsi ai piani più alti". Il traghetto che svolge servizio di collegamento tra Porto Corsini e Marina di Ravenna, sul litorale ravennate, è stato temporaneamente sospeso. Saranno solo un paio di comuni quelli dove le scuole oggi resteranno aperte.