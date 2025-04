Femminicidio Ilaria Sula, analisi sulla dash cam dell'auto di Samson

Le immagini potrebbero essere utili per capire quando è stato caricato il corpo della studentessa a bordo dell'auto, se Samson era solo e il tragitto seguito fino a Capranica Prenestina, dove è stato poi ritrovato il cadavere chiuso in una valigia

Una dash cam con una microsim, presenti all'interno dell'auto di Mark Samson, reo confesso del femminicidio di Ilaria Sula , sono state acquisite dagli inquirenti. La sim, trovata dagli investigatori nell'appartamento di via Homs, nel quartiere dove la ragazza è stata uccisa, verrà ora analizzata alla ricerca di immagini utili per capire quando è stato caricato il corpo della studentessa a bordo dell'auto, se Samson era solo e il tragitto seguito fino a Capranica Prenestina, dove è stata ritrovata senza vita Ilaria Sula chiusa in una valigia.

Gli altri accertamenti

Intanto nella giornata di lunedì sono partite le operazioni di analisi sul telefono della vittima ritrovato nei giorni scorsi sempre a casa di Samson, mentre dagli esami svolti in seguito all’autopsia sono state rilevate tracce di caffè nello stomaco della ragazza. Un elemento che potrebbe portare a fissare la data della morte alla mattina del 26 marzo, come raccontato da Samson durante l’interrogatorio. Diverse amiche della ventiduenne avrebbero riferito, infatti, che la vittima non beveva caffè prima di andare a dormire. Ma gli inquirenti attendono l’esame sui telefoni di Samson e di Ilaria Sula per avere una conferma su quando sia stata uccisa.