Allerta meteo, l'elenco delle scuole chiuse per maltempo il 16 maggio

A causa delle criticità idriche e idrogeologiche, in Emilia-Romanga è stata emessa una allerta rossa dalla mezzanotte di oggi e per tutta la giornata di domani e molti Comuni hanno deciso di sospendere i servizi educativi a scopo precauzionale: ecco quali

Non si allenta la morsa del maltempo sull'Italia. In un maggio dal meteo instabile è tutto un alternarsi di avvisi e preallarmi, con buona parte dell’Emilia-Romagna in allerta rossa per la giornata di domani 16 maggio. La regione è da giorni osservata speciale - in particolare per frane in Appennino e piene dei corsi d'acqua in pianura. Sempre per domani l’allerta arancione è stata diramata su altri settori di Emilia-Romagna, Marche, Campania e Sicilia. È stata inoltre valutata allerta gialla in Veneto, Lombardia, Toscana, Lazio, Puglia, sull'intero territorio di Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e sui restanti territori di Emilia-Romagna, Marche, Campania e Sicilia.

Scuole chiuse in tutti i Comuni della città metropolitana di Bologna Dalla mezzanotte di oggi, e per tutta la giornata di domani, martedì 16 maggio, scatta l'allarme meteo in Emilia-Romagna. E a questo proposito stamattina si è svolto un incontro con l'Unità di crisi nazionale, alla presenza delle Prefetture di Bologna, Modena, Forlì-Cesena e Ravenna e, a seguire, un incontro con i presidenti delle Province e dei sindaci dei Comuni capoluogo. Alla luce dell'allerta rossa disposta per gran parte della regione dall'Arpa e dalla Protezione Civile regionale, domani "in tutti i Comuni della città metropolitana di Bologna l'attività didattica verrà sospesa in via precauzionale in tutte le scuole di ogni ordine e grado: nidi, materne, elementari, medie e superiori". La stessa Città metropolitana di Bologna ha diffuso un comunicato in cui sottolinea che "in base all'andamento dell'allerta la gran parte dei Comuni deciderà domani se proseguire la chiusura anche per il giorno di mercoledì 17 mentre alcuni Comuni stanno valutando di chiudere le scuole già per entrambi i giorni". leggi anche Meteo, piogge incessanti per una settimana: è allerta su mezza Italia

A Ravenna servizi educativi e istituti scolastici chiusi per precauzione Anche a Ravenna è prevista la chiusura, domani, per "i servizi educativi, le scuole di ogni ordine e grado compresi i centri di formazione professionale, i centri di aggregazione giovanile, i centri diurni per anziani e disabili e i centri socio-occupazionali". Lo ha disposto il sindaco della città romagnola, Michele De Pascale, alla luce delle previsioni meteorologiche che indicano un'ondata di forte maltempo già da questa notte e nelle giornate di domani e mercoledì. Le chiusure, spiega una nota dell'Amministrazione ravennate, sono state definite "a livello precauzionale, anche per non aggravare le criticità sulla viabilità comunale. Per una eventuale chiusura di mercoledì - viene aggiunto - seguiranno aggiornamenti attraverso i consueti canali informativi".

Chiusura scuole anche in diversi Comuni romagnoli Il 16 maggio è stata disposta la serrata precauzionale degli istituti scolastici in numerosi comuni romagnoli tra cui Cesena, Forlì, Faenza, Cervia, Bagnacavallo e altri. "L'invito ai cittadini - sottolinea la Regione Emilia-Romagna in una nota - è di evitare al massimo gli spostamenti e di ricorrere, dove possibile, allo smart working. Già attivata la possibilità di avere, a partire da oggi, colonne mobili nazionali in ambiti strategici per garantire l'immediata operatività in caso di necessità. Sono state dislocate nel frattempo unità di rinforzo nei Comuni di montagna dove si sono verificate frane ed evacuazioni, in modo da garantire supporto organizzativo". leggi anche Maltempo, danni in Sicilia. Domani allerta rossa in Emilia-Romagna