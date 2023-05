Maltempo, allerta rossa in Sicilia e arancione in Emilia Romagna

La protezione Civile ha segnalato anche allerta gialla per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia. Scuole chiuse a Palermo, mentre in Emilia Romagna si monitorano costantemente i terreni a rischio frana e le piene dei corsi d’acqua in pianura ascolta articolo Condividi

Non si allenta la morsa del maltempo sull'Italia: oggi allerta rossa in alcune zone della Sicilia e arancione in Emilia Romagna, da giorni osservata speciale sul fronte delle frane e delle piene dei corsi d’acqua in pianura. Allerta gialla in altre sei regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia (LE PREVISIONI).

Scuole chiuse a Palermo Per oggi la Protezione Civile ha segnalato allerta arancione per la zona E della Sicilia, nella quale ricade gran parte del territorio provinciale di Agrigento, e rossa per la zona D (parte ovest che comprende la provincia di Trapani e parte di quella di Agrigento). Allerta rossa e scuole chiuse a Palermo: "L’avvertenza principale ai palermitani e a tutti i cittadini del territorio della provincia - ha detto il sindaco Roberto Lagalla - è quella di limitare il più possibile gli spostamenti e di uscire da casa per ragioni di lavoro o di effettiva necessità e di scegliere, in quel caso, percorsi lontani dai sottopassi e dai corsi d’acqua. Ringrazio fin da ora la Protezione civile comunale e le squadre delle aziende partecipate che già da oggi stanno lavorando per prevenire il più possibile i disagi a causa di eventuali condizioni meteorologiche avverse e che anche domani saranno pronte a intervenire per garantire la sicurezza". approfondimento Maltempo, ancora piogge sull'Italia. A maggio già 89 tempeste

Allerta in Emilia Romagna In Emilia Romagna il maltempo dei giorni scorsi ha arrecato danni stimati in un miliardo di euro in particolare in Romagna e nel Bolognese: qui sorvegliati speciali sono gli argini dei fiumi e i torrenti, ingrossati per le forti piogge, e i terreni a rischio frana indeboliti dalle precipitazioni. Proprio gli smottamenti sui crinali, principalmente quelli della Romagna, sono da giorni sotto la lente d'ingrandimento. Ieri una frana ha interrotto la provinciale 7 a Montelusino di Baiso, nel Reggiano, mentre un altro sommovimento a monte di alcune abitazioni in località Rocca Santa Maria a Serramazzoni, nel Modenese, ha portato all'evacuazione in via precauzionale di tre case con altrettante famiglie. Nel Ravennate è sotto osservazione il torrente Bevano che ha superato il livello idrometrico di soglia 2, ossia arancione: in previsione del transito della piena verso il mare è stato vietato l'accesso ai capanni da pesca presenti lungo il corso d'acqua. leggi anche Meteo, previsioni di lunedì 15 maggio: ancora maltempo sull’Italia