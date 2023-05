4/13 ©IPA/Fotogramma

Non è un periodo di per sé eccezionale, "ma eventi eccezionali possono essere innescati dal contatto di masse d'aria calda e fredda", osserva Gozzini. Di qui le allerte che sono già scattate, come quelle in Emilia Romagna, rossa nella pianura e collina bolognese e nella bassa collina e pianura romagnola, arancione per criticità idraulica e idrogeologica nella montagna e collina romagnola e per criticità idraulica sulla costa romagnola e nella pianura ferrarese