8/10 ©Ansa

Ma cosa dobbiamo aspettarci per i prossimi mesi? L'estate 2023 potrebbe essere leggermente più calda e piovosa della media sull'Europa meridionale, Italia compresa, secondo quanto indicano le prime previsioni meteo stagionali elaborate dal Servizio per il Cambiamento Climatico di Copernicus (Copernicus Climate Change Service, C3S), implementato dal Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine per conto della Commissione europea, con il finanziamento dell’Ue