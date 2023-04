2/7 ©Getty

Il lago si trova ora a 45,8 centimetri sopra lo zero idrometrico, ovvero la quota sul livello medio del mare stabilita come riferimento convenzionale per questo bacino, rispetto a una media di 109 centimetri degli ultimi 70 anni

Clima, per il rapporto Copernicus in Europa +2,2 gradi rispetto ai livelli pre-industriali