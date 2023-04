Po, la siccità risulta già peggiore rispetto all'anno scorso

È quanto emerge nel bollettino dell'Autorità distrettuale del fiume, aggiornato alla giornata di oggi, 13 aprile. E, tra l'altro, il mese di marzo è stato caratterizzato da temperature superiori ai valori di riferimento in particolare sulle aree a Nord del Po e con situazioni di evidente criticità sul basso Piemonte e sulla Romagna

Non migliora, ma anzi peggiora, la situazione legata alla siccità nel distretto del Po, soprattutto considerando i dati più recenti ed aggiornati, in paragone con quelli registrati nello stesso periodo di un anno fa, già considerato particolarmente critico. È quanto emerge nel bollettino dell'Autorità distrettuale del fiume, aggiornato alla giornata di oggi, 13 aprile.

Gli ultimi indicatori emersi

In particolare, hanno spiegato gli esperti, lo stato di siccità che interessa in maniera continuativa il Nord permane nel bacino del Po, con gli indicatori emersi durante la seduta dell'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici, che "non mostrano un generale contesto migliore”, nemmeno “rispetto a quanto emerso trenta giorni fa".