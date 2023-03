Siccità in Italia, i piani per contrastare l’emergenza

5/11 ©IPA/Fotogramma

TRENTO - Ma i problemi riguardano anche la vicina provincia di Trento. “Ormai è indispensabile che si introducano degli interventi che riducano la domanda di acqua. L’acqua potabile in questo momento va destinata all’uso prioritario, utilizzarla per altro è veramente uno spreco". Ai Comuni suggeriamo di "ordinare delle restrizioni per alcune categorie di utilizzo della risorsa idrica come il lavaggio delle auto e l’irrigazione dei giardini”, ha detto Laura Boschini, dirigente generale dell’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia del Trentino