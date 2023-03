Siccità, secondo uno studio europeo preoccupa l'impatto sull'Italia

Le conseguenze della siccità sull'Italia settentrionale, la Francia e la Spagna "sono visibili" e "sollevano preoccupazioni per l'approvvigionamento idrico per uso umano, l'agricoltura e la produzione di energia". E' quanto scrive il Centro comune di ricerca (Jrc) Ue in un nuovo rapporto sulla siccità in Europa. Secondo i ricercatori l'Europa e l'area del Mediterraneo potrebbero vivere un'altra estate estrema dopo quella del 2022.

Legambiente: "Recuperabili 22 miliardi di metri cubi d'acqua"

Intanto, secondo una stima fatta dall'Osservatorio CittàClima di Legambiente, la raccolta delle acque meteoriche nelle città e il riutilizzo di quelle reflue per l'agricoltura porterebbero al recupero di 22 miliardi di metri cubi all'anno. Un volume pari a circa 3 volte la capacità contenuta nei 374 grandi invasi in esercizio, che ammonta a circa 6,9 miliardi di metri cubi. Lo si legge nel dossier Accelerare il cambiamento: la sfida dell'acqua passa dalle città che fotografa la situazione anche a fronte del fatto che "sono aumentati del 367% i casi di danni a causa della siccità, dai 6 del 2021 ai 28 del 2022". La ong sollecita una roadmap "per riqualificare e riprogettare gli spazi aperti e gli edifici delle nostre città che punti almeno al recupero del 20% delle acque meteoriche entro il 2025, del 35% entro il 2027 e del 50% entro il 2030; e dalla necessità che, il recepimento del regolamento Ue 741/2020 per il riutilizzo delle acque reflue - in fase di osservazione presso il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica - sia fatto in modo rigoroso". Secondo l'associazione ambientalista è necessaria "una strategia idrica nazionale in modo da avviare una nuova governance dell'acqua, che abbia come obiettivo non solo l'accumulo per affrontare i periodi di carenza, ma soprattutto la riduzione della domanda d'acqua".