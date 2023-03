Siccità in Veneto, Zaia firma ordinanza regionale contro spreco acqua

Continua l’emergenza siccità in Veneto. Il presidente della regione Luca Zaia firma un’ordinanza regionale che invita i cittadini ad evitare gli sprechi d'acqua e a predisporre piani di emergenza per l'approvvigionamento.

Le altre misure

La disposizione prevede una vasta campagna informativa verso i cittadini, affidata anche ai sindaci, e la predisposizione da parte dei concessionari di piani di emergenza per l'approvvigionamento potabile, come l'interconnessione delle reti, l’uso di autobotti, interventi di riduzione delle perdite. "Siamo ancora a un livello di allerta che non richiede di imporre razionamenti, punto al quale speriamo di non arrivare” dichiara il governatore del Veneto. “Tramite l'ordinanza intendo sensibilizzare con un atto formale i cittadini e tutte le istituzioni sulla necessità di non sprecare acqua in nessun modo, intervenendo, fra le altre misure, nell'irrigazione dei giardini, chiudendo i pozzi a gettata continua, evitando sprechi nelle acque ad uso pubblico" afferma Luca Zaia.