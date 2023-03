Siccità, il fiume Tagliamento in secca in Friuli Venezia Giulia

Ambiente

Allarme siccità, ecco la situazione in Italia. LA MAPPA

Nonostante negli ultimi giorni ci siano state delle precipitazioni, la situazione siccità in Italia rimane preoccupante. Il tema è stato al centro dell’ultima puntata di Numeri, andata in onda il 3 marzo su Sky TG24. Quello che è emerso è che l’allarme non riguarda solo gli ultimi mesi ma arriva da più lontano: ora, però, si sta aggravando. In questi inverni la siccità, per molti aspetti, si coglie meno rispetto all’estate ma è comunque molto grave (nella foto: l'isola dei Conigli che, a causa della siccità che affligge il lago di Garda, si raggiunge a piedi)

Quando parliamo di allarme siccità dobbiamo tenere presente che la situazione varia molto nel Paese, come vediamo da questa cartina del Cnr. La situazione non è simmetrica e all’interno del Paese ci sono zone, soprattutto il Nord-Ovest col Piemonte, che soffrono di più. La mappa ci mostra che negli ultimi due anni ci sono zone interessate da siccità estrema (colore più scuro), mentre altre sono meno toccate. Tra le altre cose, come detto, quello che emerge è che il problema dura da tempo