Nonostante negli ultimi giorni ci siano state delle precipitazioni, la situazione siccità in Italia rimane preoccupante. Il tema è stato al centro dell’ultima puntata di Numeri, andata in onda il 3 marzo su Sky TG24. Quello che è emerso è che l’allarme non riguarda solo gli ultimi mesi ma arriva da più lontano: ora, però, si sta aggravando. In questi inverni la siccità, per molti aspetti, si coglie meno rispetto all’estate ma è comunque molto grave (nella foto: l'isola dei Conigli che, a causa della siccità che affligge il lago di Garda, si raggiunge a piedi)

