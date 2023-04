Siccità in Europa, umidità del suolo sotto la media. LA FOTO

Ambiente

Caldo, emergenza semine nei terreni aridi per la siccità: -30% d'acqua

Coldiretti esprime preoccupazione per granoturco, soia, girasole, riso e pomodoro, per la mancanza dell’acqua necessaria alle coltivazioni per crescere, soprattutto al Nord. In difficoltà anche le colture autunnali come il frumento, l’orzo, l’erba medica e le altre foraggere

Allarme per le semine primaverili di granoturco, soia, girasole, riso e pomodoro nei terreni aridi, per la mancanza dell’acqua necessaria alle coltivazioni per crescere, soprattutto al Nord. Lo dice la Coldiretti, nel primo weekend di primavera che tradizionalmente sancisce l’inizio delle attività agricole nelle campagne

Una situazione resa difficile quest’anno dal caldo e dalla siccità che – sottolinea la Coldiretti – hanno lasciato senza neve le montagne e a secco invasi, fiumi e laghi. Ma sono compromesse anche le riserve nel terreno, nel momento in cui l’acqua è essenziale per le coltivazioni