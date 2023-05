Maltempo, cicloni sull’Italia. Allerta rossa sull’Emilia Romagna

Ci sarà una serie di cicloni sull'Italia, in questi giorni, come non si vedeva da molti anni. E anche oggi, per il maltempo, l’allerta è rossa in Emilia Romagna. Mentre è arancione per alcuni settori del Veneto. Gialla invece in Abruzzo, Campania, Marche, Trentino Alto Adige e Umbria. Il sindaco di Faenza a Sky TG24: ieri "è stata una giornata molto complicata, con una pioggia estremamente forte" (LE PREVISIONI METEO).