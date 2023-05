Faenza, segnalati atti di sciacallaggio dopo l'alluvione

Il sindaco di Faenza Massimo Isola ha denunciato atti di sciacallaggio segnalati nelle zone del Ravennate colpite dal maltempo che ha provocato l'alluvione di mercoledì scorso fra l'Emilia e la Romagna . "È una vergogna - ha affermato il primo cittadino - le forze dell'ordine sono in azione per individuare e fermare i responsabili". Isola ha ricordato anche che i volontari delle associazioni, della Protezione civile e il personale autorizzato "non chiederanno in alcun modo alla popolazione colpita un esborso di denaro o un contributo. In forma di prevenzione - scrive sui social - vi avvisiamo di non fidarvi di chi fa richieste di questo tipo".

approfondimento Alluvione in Emilia Romagna, quali sono le cause oltre il maltempo

Ancora in corso i lavori per smaltire l'acqua tracimata

A Ravenna, nonostante le condizioni meteo siano ora favorevoli, l'enorme mole di acqua che nei giorni scorsi ha invaso fiumi e canali deve ancora essere smaltita. La rete dei canali consortili deve fare defluire quantità notevolmente superiori alla media: per questo motivo - si legge in una nota del Comune romagnolo - possono verificarsi fenomeni di tracimazione con fuoriuscita di acqua nelle strade e pericolo per la circolazione. Quindi a tutela della pubblica incolumità, ieri si è resa necessaria la chiusura della statale 16 'Adriatica' (che in quel tratto prende il nome di 'Reale') in due punti, da Glorie a Lavezzola, per vie dell'innalzamento dei livelli dei canali Fosso Vetro e Fosso Vecchio fra Glorie e Alfonsine e Destra Reno a Villa Pianta.

I percorsi alternativi del traffico nel Ravennate

Il percorso alternativo per chi viaggia da Ravenna in direzione Ferrara, è costituito dalla Romea dir o dalla A14 dir; solo il traffico locale può procedere lungo la statale 16 fino all'incrocio con la strada provinciale 24 via Basilica. Al momento si prevede che la situazione possa rientrare alla normalità sabato 6 maggio in mattinata con conseguente riapertura della statale. Intanto nel Bolognese sono state riaperte in queste ore quattro strade provinciali che erano state chiuse nei giorni scorsi a causa delle forti piogge che avevano creato smottamenti e diversi danni: SP 6 "Zenzalino", P 29 "Medicina- S. Antonio di Quaderna", SP 30 "Trentola" e SP 51 "Medicina- Bivio Selice". Rimangono ancora chiuse altre 8 strade, mentre in due permane il senso unico alternato.