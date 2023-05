Nominato dal governo il commissario straordinario per costruire più velocemente opere contro la siccità: si tratta di Nicola Dell’Acqua, direttore di Veneto Agricoltura, un ente della Regione Veneto, e già coordinatore di tutti i progetti commissionati in Veneto contro la siccità. Dell’Acqua resterà in carica fino alla fine dell’anno. Aperta anche la possibilità di un rinnovo fino alla fine del 2024. Il ruolo di commissario era stato istituito lo scorso 6 aprile e da allora si attendeva la nomina.

Venerdì avrà luogo una riunione con il ministro delle Infrastrutture

Dell’Acqua veronese, 58 anni è nato a Castelnuovo del Garda e ha ricoperto diversi incarichi pubblici in ambito agricolo. Venerdì avrà luogo una riunione con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini per definire la lista delle opere urgenti sulla base delle liste fatte dai ministeri e dalle Regioni. Nell’elenco degli obiettivi dichiarati dal governo, il commissario dovrebbe rendere più semplici le procedure per costruire opere idriche come dighe, canali e invasi, oltre a sostenere un piano per realizzare vasche di raccolta di acqua per l’utilizzo agricolo, impianti per il riutilizzo delle acqua reflue e per la desalinizzazione.