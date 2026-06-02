Si celebrano oggi gli 80 anni della Repubblica Italiana, e in mattinata si tiene la tradizionale parata militare ai Fori Imperiali alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Previsto anche uno spettacolo serale che sarà trasmesso da Piazza del Quirinale. Ieri il Presidente ha ricordato che la guerra "colpisce brutalmente e in modo indebito la popolazione civile del Libano”