2 giugno, il passaggio delle Frecce Tricolori su Roma. VIDEO

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto all’Altare della Patria, dando avvio alle celebrazioni per la Festa della Repubblica. Come da tradizione, il momento solenne è stato accompagnato dal sorvolo delle Frecce Tricolori, che hanno attraversato il cielo di Roma lasciando la caratteristica scia verde, bianca e rossa. Alla cerimonia prendono parte le più alte cariche dello Stato e i vertici istituzionali (GUARDA LE FOTO DELLE CELEBRAZIONI DEL 2 GIUGNO)
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