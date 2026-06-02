Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

2 giugno, l'omaggio di Sergio Mattarella al Milite Ignoto. VIDEO

Politica

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'Altare della Patria ha reso omaggio al Milite Ignoto. Il Capo dello Stato è stato accolto dal ministro della Difesa Guido Crosetto con il quale ha passato in rassegna i picchetti delle forze armate e delle forze di polizia. Subito dopo la deposizione della corona d'alloro davanti alla tomba del milite ignoto. Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, la premier Giorgia Meloni e i presidenti delle Camere Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana (GUARDA LE FOTO DELLE CELEBRAZIONI DEL 2 GIUGNO - IL PASSAGGIO DELLE FRECCE TRICOLORI)

TAG:

Prossimi Video

2 giugno, l'Inno d'Italia all'Altare della Patria. VIDEO

Politica

2 giugno, il passaggio delle Frecce Tricolori su Roma. VIDEO

Politica

2 giugno, l'omaggio di Mattarella al Milite Ignoto. VIDEO

Politica

Riccardo Muti torna a dirigere il "coro d'Italia". VIDEO

Spettacolo

I titoli di Sky TG24 del 2 giugno, edizione delle 8

Cronaca

Transizione green, Rosenow: Hormutz arma a doppio taglio

Mondo