2 giugno, l'omaggio di Mattarella al Milite Ignoto. VIDEO

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'Altare della Patria ha reso omaggio al Milite Ignoto. Il Capo dello Stato è stato accolto dal ministro della Difesa Guido Crosetto con il quale ha passato in rassegna i picchetti delle forze armate e delle forze di polizia. Subito dopo la deposizione della corona d'alloro davanti alla tomba del milite ignoto. Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, la premier Giorgia Meloni e i presidenti delle Camere Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana (GUARDA LE FOTO DELLE CELEBRAZIONI DEL 2 GIUGNO - IL PASSAGGIO DELLE FRECCE TRICOLORI)
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