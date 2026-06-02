2 giugno, l'Inno d'Italia all'Altare della Patria. VIDEO

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2 giugno, l'Inno d'Italia all'Altare della Patria durante le celebrazioni. VIDEO

Politica

L'Inno d'Italia durante la solenne cerimonia per l'omaggio al Milite Ignoto all'Altare della Patria. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato accolto dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, e da un picchetto militare interforze. Alla cerimonia anche i presidenti del Senato e della Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso. (GUARDA LE FOTO DELLE CELEBRAZIONI DEL 2 GIUGNO - IL PASSAGGIO DELLE FRECCE TRICOLORI)

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