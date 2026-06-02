L'Inno d'Italia durante la solenne cerimonia per l'omaggio al Milite Ignoto all'Altare della Patria. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato accolto dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, e da un picchetto militare interforze. Alla cerimonia anche i presidenti del Senato e della Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso. (GUARDA LE FOTO DELLE CELEBRAZIONI DEL 2 GIUGNO - IL PASSAGGIO DELLE FRECCE TRICOLORI)
Prossimi Video
2 giugno, l'Inno d'Italia all'Altare della Patria. VIDEO
Politica
2 giugno, il passaggio delle Frecce Tricolori su Roma. VIDEO
Politica
2 giugno, l'omaggio di Mattarella al Milite Ignoto. VIDEO
Politica
Riccardo Muti torna a dirigere il "coro d'Italia". VIDEO
Spettacolo
I titoli di Sky TG24 del 2 giugno, edizione delle 8
Cronaca
Transizione green, Rosenow: Hormutz arma a doppio taglio
Mondo
Pagine, la rassegna stampa del 2 giugno
Cronaca