A Milano si sono svolti nella basilica di Sant'Ambrogio i funerali di don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus morto all'età di 96 anni. Il feretro è stato accolto in chiesa da un lungo applauso. Alle esequie hanno partecipato amici, collaboratori, ex ospiti della comunità e autorità tra cui il sindaco Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraglia, don Luigi Ciotti, Urbano Cairo e il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta.
Prossimi video
A Milano funerali di Don Mazzi, Exodus canta "Io Vagabondo"
Cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 3 agosto: edizione delle 19
Cronaca
Milano, folla e applausi ai funerali di don Mazzi
Cronaca
Crollo a Messina, il quarto corpo senza vita è di Sara Leone
Cronaca
Caltanissetta, uomo e donna feriti a colpi pistola a testa
Cronaca
Crollo a Messina, il quarto corpo senza vita è di Sara Leone
Cronaca
Parma, secca del Po blocca la Nautica Torricella
Cronaca