Milano, folla e applausi ai funerali di don Mazzi

A Milano si sono svolti nella basilica di Sant'Ambrogio i funerali di don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus morto all'età di 96 anni. Il feretro è stato accolto in chiesa da un lungo applauso. Alle esequie hanno partecipato amici, collaboratori, ex ospiti della comunità e autorità tra cui il sindaco Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraglia, don Luigi Ciotti, Urbano Cairo e il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta.